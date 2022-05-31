العرفي: جلسة مجلس النواب المقبلة ستناقش تقرير لجنة المجلس المشاركة في اجتماعات القاهرة حول المسار الدستوري

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن “اجتماع الثلاثاء المزمع عقده في سرت والذي دعا إليه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيناقش تمويل الميزانية المقترحة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأضاف العرفي في تصريحات لموقع ليبيا بانوراما أن اجتماع سرت يضم لجنة المالية بمجلس النواب ومجلس إدارة مصرف ليبيـا المركزي وهيئة الرقاية الإدارية وديوان المحاسبة إضافة إلى رئاسة الحكومة المكلفة.

وتابع العرفي أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستناقش تقرير لجنة المجلس المشاركة في اجتماعات القاهرة حول المسار الدستوري.