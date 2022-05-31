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عمران تستبعد نجاح مباحثات النواب والأعلى للدولة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

استبعدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، نجاح مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ورأت بن عمران ي تصريحات صحفية عدم إمكانية تنفيذ أغلب المقترحات المطروحة حول إجراء الانتخابات.

وأضافت عضو الهيئة بالقول :”لا توجد إمكانية لنجاح المباحثات بين وفدي المجلسين، فهما اجتمعا بمفاوضات ومشاورات عدة منذ عام 2016 ولم يتوصلا لأي نتيجة.

وأشارت إلى أنه رغم التصريحات الواعدة من قبل الدبيبة بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، إلا أن هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مسيطرة على كامل التراب الليبي.

وأوضحت بن عمران أن حكومة الدبيبة لاتسيطر على كامل التراب الليبي إلا إذا لجأ للتصويت الإلكتروني الذي لمح إليه كثيراً.


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صحيفة العنوان الليبية

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