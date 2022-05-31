القنصل الإيطالي يزور درنة ويؤكد على أهمية الشراكة الاقتصادية مع ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني أمس الأحد مع القنصل الإيطالي كارلو بانوري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون التجاري، وتعزيز سُبل تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة ومناقشة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات.

كما تم التطرق إلى دور غرفة درنة لما لها دور كبير في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في المنطقة التي تمتلك كل المقومات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص مع الشركات الإيطالية.

من جانبه، أكد القنصل على أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص الليبي بتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة لتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة للاستثمار وتبادل الخبرات، وجرى جولة على هامش اللقاء إلى بعض المشاريع بمدينة درنة.

هذا وحضر اللقاء كل من نائب عميد بلدية ومدير مكتب مراقبة الاقتصاد ومدير مكتب مراقب الصناعات والمعادن ومدير مكتب مراقب الزراعة والمدير العام لميناء درنة البحري والمدير العام لمطار مرتوبة درنة.

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