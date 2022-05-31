القطراني يعيد افتتاح مقر مراقبة التعليم بنغازي

اجتمع نائبي رئيس مجلس الوزراء علي القطراني وسالم الزادمة بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي، الاثنين، بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، مع مراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي مصطفى الدرسي وأمر شرطة النجدة العقيد جمال العمامي وممثلي جهاز حرس المنشئات التعليمية بنغازي .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة إشكالية إقفال مقر مراقبة التعليم ببنغازي من قبل أفراد جهاز حرس المنشئات التعليمية احتجاجاً على ضمهم إلى وزارة الداخلية ، وبعد إشادته بدورهم في أداء واجباتهم وحرصهم على المرافق التعليمية.

وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني أفراد الجهاز على فض الاعتصام وفتح مقر مراقبة التعليم بنغازي وتسليمه للسيد مراقب التعليم ، مؤكداً بأنه سيتم إعادة تبعية الجهاز إلى وزارة التعليم بدلاً من وزارة الداخلي.

وأضاف بأن أفراد الجهاز يعانون من ظروف صعبة بسبب ضعف مرتباتهم ولابد من وضع حل جذري للرفع من مستواهم المعيشي .