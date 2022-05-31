«صنع الله» من إسبانيا: استئناف نشاط الحفر في مناطق الاستكشاف التعاقدية

زار المهندس مصطفي صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، شركة ريبسول بناءاً على الدعوة الموجهة له من المدير التنفيذي للشركة جوسو جون إيماس، اليوم الإثنين، بالمكتب الرئيسي لشركة ريبسول بمدينة مدريد الإسبانية.

‏‎وتم التطرق إلى أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة، حيث تم التأكيد علي استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق الاستكشاف التعاقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما تم التأكيد على التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية وبما يتلائم مع ظروف المكامن وكذلك التزام شركة ريبسول بالإستثمار في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة وليبيا بصفة عامة.

وأكد صنع الله، العلاقة الإستراتيجية التي تربط الطرفين والاستمرار في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.

ورافق رئيس مجلس الإدارة أبولقاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج والدكتور خليفة عبد الصادق المستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية.

‏‎وحضر الاجتماع، عن شركة ريبسول كلاً من خوسيه كارلوس بيسينتي المدير الإقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا والبرازيل وسيموني شامانا المدير التنفيذي لشركة ريبسول ليبيا، ومهدي زايد صمامة نائب المدير التنفيذي لشر كة ريبسول ليبيا.