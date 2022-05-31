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الحويج يصدر قرارًا بشأن حظر تداول سلع و منتجات

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرار رقم 495 لسنة 2022 بشأن  حظر تداول سلع و منتجات وتقرير أحكام .

ونص قرار الحويج على حظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام حيث تنص المادة الاولى بحظر تداول السلع و المنتجات الموردة والمصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات .

وأشار القرار في مادته الثانية على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف  و النقل و التخزين.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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