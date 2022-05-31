الحويج يصدر قرارًا بشأن حظر تداول سلع و منتجات

العنوان – طرابلس

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قرار رقم 495 لسنة 2022 بشأن حظر تداول سلع و منتجات وتقرير أحكام .

ونص قرار الحويج على حظر تداول سلع ومنتجات وتقرير أحكام حيث تنص المادة الاولى بحظر تداول السلع و المنتجات الموردة والمصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات .

وأشار القرار في مادته الثانية على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف و النقل و التخزين.