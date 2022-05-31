اجتماع لبحث سبل حلحلة العوائق التي تواجه تنفيذ مشروع خط نقل الطاقة “أوباري – الفجيج”

ليبيا – التقى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء حسين أبو زهوة أمس الأحد برئيس مجلس حكماء أوباري أبوبكر الفقي بحضور بداد قنصو ممثلًا لأعيان المنطقة الجنوبية وفريق من الشركة ولفيف من المواطنين القاطنين بجوار خط نقل الطاقة (أوباري – الفجيج).

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء سبل حلحلة العوائق لتنفيذ مشروع خط نقل الطاقة “أوباري – الفجيج” الاستراتيجي الذي يكفل توفير الكهرباء للمنطقة الجنوبية كافة.

واتفق الحاضرون على التسويات التي من شأنها الاستمرار قُدمًا في المشروع الذي طال انتظاره.

بدوره، أكد أبو زهوة ضرورة التسريع في تنفيذ وربط ونقل الطاقة من المحطة الي الشبكة العامة والتي ستساهم في تقليص العجز العام في الطاقة الكهربائية.