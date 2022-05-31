الحكومة تلتقي بشركات النقل الجوي لتفعيل الرحلات المحلية والدولية بمطارات الجنوب

عقد نائبا رئيس الحكومة سالم الزادمة، وعلى القطراني، ووزير الاستثمار علي السعيدى اجتماعًا تشاوريًا مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ومدير مكتب بنغازي بشركة البراق للنقل الجوي، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للطيران، ورئيس مجلس إدارة برنيق للطيران، ومدير فرع المنطقة الشرقية للخطوط الجوية الافريقية، ومدير الطيران المدني.

وخلال الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، تم التأكيد على ضرورة عودة الرحلات الجوية المحلية والدولية لمطار سبها وغات واوباري والكفرة، وتوفير كامل الدعم المالي واللوجستي، وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران، وتأمين محيط المطارات بما يضمن سير العمل على أكمل وجه، والعمل على تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية من خلال خلق استراتيجية عمل على تحمل الدولة جزء من دفع قيمة هذه التذاكر للمناطق النائية وذات المسافات البعيدة.

ووعد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية بأن الرحلات بين مدينتي سبها الإسكندرية سوف تبدأ من الأسبوع القادم. كذلك وعد رئيس شركة ليبيا لطيران بفتح رحلات إلى مطار أوبارى وغات باعتبار طائراتها مهيئة للعمل في المناخ الصحراوي. وأكد رئيس شركة برنيق على بدأ الرحلات بين مطارات سبها وبنغازي، وسبها تونس. كما أكد رئيس مصلحة الطيران المدني على تسهيل كافة الإجراءات لتشغيل جميع المطارات بالجنوب.