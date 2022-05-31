المنقوش: نثمن موقف النرويج المتضامن والداعم للشعب الليبي

أكد نائب وزيرة خارجية النرويج “هنريك ثرون” دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، فى مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا مؤكداً أن بلاده ستلعب دوراً إيجابياً في هذا السياق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” اليوم الاثنين ونائب وزيرة خارجية النرويج لمناقشة أخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية والدولية كما ناقش سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

ومن جانبها ثمنت الوزيرة موقف النرويج المتضامن والداعم للشعب الليبي معربة عن تقديرها لمساندتهم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز السلام والإستقرار في البلاد.