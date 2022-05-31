كهرباء بنغازي: العجز في المنطقة الشرقية لايتجاوز250 ميغاوات وليس600 ميغاوات

العنوان – بنغازي

نوهت الشركة العامة للكهرباء أن كمية العجز في المنطقة الشرقية لايتجاوز (250 ميغاوات) وليس صحيح مايشاع بان العجز (600 ميغاوات).

وأوضحت الشركة أن خروج حقل غاز التحدي (الاستقلال) بكمية 60 مليون قدم مكعب والتابع لشركة سرت لتصنيع التفط والغاز وذلك بسبب زيادة المتكاثف المصاحب للغاز والذي امتلأت بسببه الخزانات التابعة لشركة سرت للنفط وتصنيع الغاز.

وأكدت الشركة أنه كان من المفروض التنسيق بين شركة سرت لتصنيع النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط بوقت كافي لتفريغ هذه الخزانات عن طريق جلب ناقلة إلى ميناء البريقة وتصديرها خارج البلاد وليس لها علاقة بإيقاف المواطنين تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي.

وأكدت الشركة أن المسؤلية الكاملة تقع على المؤسسة الوطنية للنفط لعدم تفريغ الخزانات والتحجج بأعذار واهية وتسييس المر للضغط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة للضغط على المواطنين بفتح حقول النفط.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة جلب ناقلة لتفريغ خزانات المتكاثف وتصديرها خارج البلاد بأسرع وقت ممكن وعدم تسييس الأمر لصالح حكومة الدبيبة الأمر الذي تسبب في زيادة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.