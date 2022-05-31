مؤكدان تمسكهما بالسلطة.. القطراني وأبو جناح يتفقان على دعم “الدبيبة”

ناقش نائبا رئيس الحكومة منتهية الولاية، حسين القطراني، ورمضان أبو جناح، اليوم الاثنين، “جهود حكومتهم في دعم الاستقرار والمسار السلمي للعملية السياسية، بما يضمن حماية مسار التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات نزيهة، لتجنب أي انقسام مؤسسي أو مجتمعي”، بحسب زعم البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للحكومة منتهية الولاية المنشور على “فيسبوك”.

ولفت، المكتب الإعلامي للحكومة منتهية الولاية إلى أن “أبو جناح والقطراني ناقشا آلية التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة لدعم الوصول لتحقيق قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات”، بحسب زعم البيان.

كما تناول اللقاء، “سير العمل في عدد من الملفات الخدمية التي تقدمها وزارات ومؤسسات الحكومة منتهية الولاية لكافة المواطنين بمختلف مناطق ليبيا، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لكل الليبيين”، بحسب زعم البيان.

واختتم البيان بأن الطرفين “اتفقا على مواصلة دعم جهود رئيسهما عبد الحميد الدبيبة في تحقيق حل سياسي شامل يضمن الحفاظ على مكتسب الاستقرار، الذي حققه وجود حكومتهم خلال الفترة الماضية”، بحسب زعم البيان.