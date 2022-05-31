المشير حفتر: سيذكر الليبيون جيلاً بعد جيل أنه لولا الجيش ما كان لليبيا مكان في خارطة العالم

قال المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية:” لا حاضر ولا مستقبل لليبيا إذا غاب الجيش”.

وأضاف حفتر، في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة 54 من ضباط الكلية العسكرية:” كل إنجاز يحققه الشعب عرضة للدمار ما لم يكن الجيش حاضرًا لحمايته”.

وتابع:” مؤمنون بأننا على الطريق الصحيح رغم كل التحديات التي تواجهنا في مسيرتنا النضالية الطويلة، وملتزمون بعهدنا بمواصلة مسيرة استكمال بناء جيشنا الوطني على طراز نموذجي عصري متطور”.

واستطرد:” لسنا بحاجة لنسرد ما حققه الجيش الوطني من إنجازات في ظروف استثنائية، والإنجازات التاريخية الجبارة تتحدث عنها عن نفسها، متابعا:” مهما حاول المغرضون طمس إنجازات الجيش فإنها تظل ساطعة”.

واختتم قائلاً:” سيذكر الليبيون جيلاً بعد جيل أنه لولا هذا الجيش وما قدم من تضحيات في زمن قياسي لما كان لليبيا مكان في خارطة العالم، وسيذكر التاريخ أنه لولا الجيش لتقرير خارطة هذا الإقليم لحل محلها إمبراطورية الإرهاب الكبرى”.