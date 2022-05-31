الكهرباء: نطالب أصحاب المحال الكهربائية التقليل من استخدام الإضاءة

أفادت الشركة العامة للكهرباء أن الاستخدام المفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية أحد أسباب المشاكل التي تواجه الشركة.

وقد أوضحت الشركة عبر مكتبها الإعلامي، أن بعض المحال التجارية تقوم بتشغيل عدد كبير من المصابيح داخل المحل تكفي لتشغيل مئات المنازل، والبعض الآخر يقوم بتشغيل المصابيح والكاشفات الخارجية على مدار 24 ساعة، مما يثقل كاهل الشركة ويسبب في إهدار الطاقة الكهربائية ،في الوقت الذي تحتاج إليه الشركة لكل ميجاوات.

كما طالبت الشركة أصحاب المحال الكهربائية التقليل من استخدام الإضاءة “الثريا” والاكتفاء بما تحتاجه المحال والحرص على أطفائها عند الإقفال بحيث تساهم في التقليل من استهلاك الكهرباء.