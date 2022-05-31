الرعيض لـ«السفير الألماني»: لابد من تعزيز التعاون في المجال الرياضي لأن الليبيين يعولون عليه كثيرًا

استقبل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، السفير الألماني ميخائيل أونماخت، خلال زيارته إلى نادي السويحلي الرياضي، الذي يترأسه الأخير.

وقال الرعيض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سعدتُ بزيارة السفير الألماني ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له، مساء الإثنين، إلى مقر نادي السويحلي الرياضي”.

وأضاف الرعيض:” تبادلنا الحديث عن دور ألمانيا المهم في دعم التنمية في ليبيا خاصة في ظل مواقفها المميزة تجاه الشأن الليبي”.

وشدد الرعيض، على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات خصوصا المجال الرياضي الذي نعول عليه كثيرا في جمع الليبين.

وثمن الرعيض، الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وأبدى سروره لتحقيق تعاون مشترك يخدم مصلحة البلدين.