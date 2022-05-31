بسبب استمرار إقفال النفط.. حمودة: العامة للكهرباء فقدت 600 ميغاوات

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ” محمد حمودة ” إن الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميغاوات، بسبب استمرار إقفال النفط والغاز وتوقف إمدادات حقل الاستقلال.

جاء ذلك خلال تدوينه لحموده على موقع تويتر ، حيث أوضح فيها ، أن إقفال حقل تسبب في فقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة، وخاضة محطتي شمال بنغازي وزويتنة، حسبما ذكر عبر حسابه بموقع «تويتر».

وأضاف الناطق باسم حكومة الوحدة، أن «الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية»، وأن ذلك الفقدان يأتي في الوقت الذي يسابق فيه العاملون في قطاع الكهرباء الزمن من أجل مجابهة الزيادة في الاستهلاك.

يأتي ذلك في وقت تعلن فيه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تولي اهتماما بملف الكهرباء، ففي 9 مايو الجاري تفقد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي الذي يجري تنفيذه «ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية». وتهدف المحطة إلى رفع القدرات الإنتاجية بـ670 ميغاوات، من أجل القضاء على العجز الحاصل في الشبكة.

ويذكر انه بدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ المحطة في مايو 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية للرفع من القدرة الإنتاجية في مختلف مناطق البلاد للتغلب على العجز الحاصل والانقطاع المتكرر للتيار.

وفي نفس اليوم (9 مايو)، أعلن الدبيبة منح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بشركة الكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتبار من يناير 2022.

ويشار الى ان شركة الكهرباء تسعى لإنشاء عدة محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.