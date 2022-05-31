العربي الجديد: احتياطيات ليبيا تآكلت لدى المصرف المركزي في سبع سنوات

أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي بأن احتياطيات ليبيا تغطي وارداتها لمدة 28 شهرًا، وكانت ليبيا تغطي ضعفي هذا الرقم قبل سنة 2013.

وأوضح المركزي في بيان له بأن احتياطيات ليبيا انخفضت إلى 45.9 مليار دولار، وذلك بعد تغطية غطاء العملة بشقي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.

وفي هذا السياق ذكر موقع العربي الجديد القطري ، بأن احتياطيات ليبيا تآكلت لدى المصرف المركزي خلال الفترة 2013 حتى نهاية 2020 بنسبة 49.7%، عما كانت عليه في سنة 2012.

وحذّر المركزي من أن احتياطيات الدولة الليبية من العملات الأجنبية لم تعد كافية وملائمة لمواجهة أي حالة طارئة.

مطالبآ بضرورة دعم الاحتياطيات من العملات في المدى القصير والمتوسط ومضاعفتها ومنع تآكلها، مطالبًا بفك التجميد على أصول الصندوق السيادي.

وبيّن المركزي أن الدولة تقع تحت معضلة الاحتفاظ باحتياطي كافٍ وملائم لمواجهة أي طارئ.

وذكر أن عدم الاحتفاظ باحتياطي عملات أجنبية غير كافٍ سوف يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للموطنين.

وفي نفس الياق وبحسب مراقبين صرحوا لموقع العربي الجديد ، بأن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حالة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.