مؤسسة النفط في طرابلس تشدن برنامجا لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل

ليبيا – دشنت مؤسسة النفط في طرابلس برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل الذي شمل 23 من العناصر الوطنية من إجمالي 147 متقدما إلى هذا البرنامج.

بيان صحفي صدر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد أكد إن تدشين البرنامج جاء بمتابعة وتوجيه رئيسها مصطفى صنع الله وعضو مجلس إدارتها للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جاد الله العوكلي وبرعاية وتمويل من شركة “ساب” العالمية.

وأضاف البيان إن الإدارتين العامتين لتنمية الموارد البشرية والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة أشرفتا على التدشين فيما تم اختيار المشمولين بعد اختبار وتقييم قامت به “ساب” مشيرا إلى أن التدريب عن بعد سيستغرق 12 أسبوعا ليتوزع المتدربون على مجموعتين بقاعات شركة سرت ومعهد النفط.

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