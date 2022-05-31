المنفي يوضح لهورندل موقف المجلس الثابت من الانتخابات | أخبار ليبيا 24

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الإثنين مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال بديوان المجلس الرئاسي، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

و أشادت هورندال بدور الرئيس في المحافظة على الاستقرار والهدوء.

وأكدت على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي.

وفي سياق متصل بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض الأحد. مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية.

في حين استعرض النايض وهورندال خلال لقاء مرئي سُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة.

فضلا عن حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وتم خلال لقاء التأكيد على ضرورة السّير قدماً في العمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

وبحث اللقاء النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة تكتّل إحياء ليبيا لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

وحول الانتخابات أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريحات صحافية الأحد أنه من المفترض أن تعقد جلسة لأعضاء المجلس بداية الشهر المقبل.

في حين اضاف أنه لم تعقد جلسة مكتملة النصاب منذ فترة.

واوضح أن أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمسار التأسيسي سيعقدون جلسة أخرى، ونأمل توصلهم إلى اتفاق .

في حين وأكد أنه في حال عدم التوافق ستعمل لجنة مشتركة من المجلسين على وضع قاعدة دستورية جديدة.

وفي سياق أخر قال المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن الأطراف الليبية مقتنعة بأن أي انتخابات تعني إنهاء دورها السياسي.