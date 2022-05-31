التير: الخطوط الجوية الليبية لم تزد ضريبة الوقود

قال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية صابر التير، إن الخطوط الجوية الليبية لم تزد ضريبة الوقود، فالضريبة التي تشملها تذاكر الطيران ما تزال بسعر الوقود القديم.

وأضاف التير، في تصريحات صحفية، أن أسعار تذاكر الطيران ستبقى كما هي ولن تخفض.

وتابع:” بعد زيادة أسعار الوقود العالمية والمحلية مع بداية أكتوبر استضافت الشركة اجتماعا لشركات الطيران لمناقشة انعكاس هذا الارتفاع على أسعار التذاكر “.

ولفت إلى 8 شركات طيران اعتمدت محضر الاجتماع، وحول إلى وزارة الموصلات لاستكمال الإجراءات .

واستطرد:” أن رئاسة الوزراء قررت تخفيض سعر وقود الطيران من 2800 دينار إلى 1300 دينار للطن الواحد”.