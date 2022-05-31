بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون معتدلة على اغلب مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة على معظم المناطق حيث تتراوح مابين(36-41)مْ, وتسجل تراجع من مساء يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب مابين (37-40)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وغات.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).