اللافي يؤكد لعمداء كاباو وزوارة وصول مشروع المصالحة لمراحله النهائية

أخبارليبيا24_متابعات

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أمس الاثنين، مع عميد بلدية كاباو مراد مخلوف، وعميد بلدية زوارة حافظ جمعة ، بحضور عضو مجلس النواب السيدة ربيعة بوراس، وآمر غرفة عمليات زوارة العقيد مسعود قفاز المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأكدوا استمرار دعمهم لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي على استمرار العمل لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحله النهائية.

مكما أكد على إيجاد إطار قانوني يساهم في إجراء الانتخابات، بمشاركة جميع الأطراف بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وشدد على أهمية الخدمات التي تقدم للمواطنين في عديد المجالات، لاسيما الصحة والتعليم.

والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديتان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتمكنا من أداء المهام الموكلة لهما.

وفي سياق ليس ببعيد بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الإثنين مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال بديوان المجلس الرئاسي، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

و أشادت هورندال بدور الرئيس في المحافظة على الاستقرار والهدوء.

في حين أكدت على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي.

وفي سياق متصل بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض الأحد. مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية.