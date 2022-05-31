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الحويج: قرار بحظر تداول السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارًا بحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

وقد ألزم القرار رقم 495 لسنة 2022 م، في مادته الثانية، المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.

وفي سياق متصل ، وخلال الأشهر الأخيرة، اتجهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حظر تصدير أو استيراد بعض السلع لضبط الأسواق؛ سواء فيما يخص المواد الغذائية أو غيرها، وذلك في ظل تقارير عن تأثيرات صحية خطيرة لتداول سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي

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الحويج محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج

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صحيفة الساعة 24

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