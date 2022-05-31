أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في مناطق الغرب والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، اعتدال الأجواء على معظم مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل، ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة على معظم المناطق، حيث تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجع من مساء يوم الخميس.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط أحيانا على بعض المناطق تتحول غدا على الخليج إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتكون على الواحات وجالو والجغبوب بين 37 و40 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وغات، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.