داخلية تصريف الأعمال تبحث مع السفارة اليابانية سبل إعادة افتتاح سفارة طوكيو بطرابلس

ليبيا – التقى مدراء إدارات بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مع مسؤولين في سفارة اليابان في ليبيا لبحث إعادة افتتاح السفارة بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار لمشاركة مدراء ‏الإدارات العامة لحماية البعثات الديبلوماسية اللواء وسام بن جامع والعلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان والقائم بالأعمال بالإنابة منسق اليابان الخاص إلى ‏ليبيا‏‏ “ماساكي أماديرا” في اللقاء.

وأضاف البيان إن اللقاء الذي حضره أيضا “أمانيه كوباشي” السكرتير الأول بالسفارة اليابانية والمقدم محمد السلامي عن قسم شؤون آسيا ‏والأمريكيتين بمكتب التعاون الدولي‏ تناول الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة افتتاح السفارة وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة ‏العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

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