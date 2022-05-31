درجات حرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون معتدلة على غالبية مناطق الشمال الشرقي.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة على معظم المناطق حيث تتراوح ما بين (36-41)مْ, وتسجل تراجعًا من مساء الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35)مْ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب ما بين (37-40)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على غدامس وغات.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-42)مْ.

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