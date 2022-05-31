عون في نيجيريا لبحث الاستثمارات النفطية | أخبار ليبيا 24

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بحث وزير النفط و الغاز محمد عون في زيارة لنيجيريا مع سفير دولة ليبيا بجمهورية نيجيريا عياد مصباح الطياري ووزير الدولة بالثروة النفطية بجمهورية نيجيريا السيد تيمبري سيلفا الاستثمارات النفطية للقارة في عالم النفط و الغاز بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتحولة .

واكد وزير النفط و الغاز على ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة و التي تزخر بها ليبيا و القارة الافريقية معا.

وضرورة استغلالها الاستغلال الامثل الذي يعود بالمنفعة وتوفير الاحتياجات الريئسية مثل الطاقة الكهربائية .

وبحث الاجتماع بعض المخططات المستقبلية لشبكات نقل النفط و الغاز بالقارة الافريقية.

في حين اشاد ايضا بان توجيهات حكومة الوحدة الوطنية لافريقيا من ضمن الارشادات التي تبت في تشجيع النشاطات المختلفة مع القارة.

فيما اكد وزير الدولة بالثروة النفطية تيمبري سيلفا على ضرورة أن تتوحد كل الجهود من اجل هذا المضمون.

وضرورة أن يكون التحول الطقوي تحت بنود و شروط تتفق مع جغرافية المنطقة و خصوصيتها.

في حين ابدى استعداده في التعاون المتبادل في المجالات النفطية و كذلك رغبته في زيارة دولة ليبيا .

وفي سياق ليس ببعيد إجتمع الدبيبة الخميس مع وزير النفط والغاز محمد عون.

وخصص الاجتماع للإطلاع على مشاركة وزير النفط لعدد من الملتقيات الأفريقية والدولية .

وتمت متابعة مستوى الإنتاج وفق الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وماتوصلت اليه الوزارة بخصوص حلحلة ذلك .

في حين ناقش الاجتماع آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.