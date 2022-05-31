التواتي: ضحايا «فتوى شيوخ السلاطين» أكثر من التدخين

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن ضحايا «فتوى شيوخ السلاطين» أكثر من الضحايا الذين يسقطهم التدخين.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في اليوم العالمي لمكافحة التدخين. مع التسليم بأن التبغ سبب رئيس للأمراض المختلفة وقاتلا محترفا ولا جدال في ذلك، إلا أنه في عالم اليوم يعتبر قاتلا رحيما أمام أدوات القتل الأخرى التي اخترعها الأنسان ويمدحها”.

وأضاف “ضحايا «الاستغلال» الذي يمارسه السوق المنفلت أكثر من ضحايا التبغ مع ذلك فنحن نمدح السوق الحرة ونعتبرها الخلاص، وضحايا «الساسة» أكثر من ضحايا التبغ ومع ذلك نحن نمدح الساسة ونعتبرهم أولياء أمرنا”.

وتابع “ضحايا «فتوى» شيوخ السلاطين أكثر من ضحايا التبغ؛ مع ذلك علينا اعتبارهم علماء الأمة ولحومهم مسمومة أكثر من التبغ، وضحايا «حملات» حماة المدنيين أكثر من ضحايا التبغ مع ذلك نعتبره تدخلا إنسانيا لحمايتنا. لهذا اتركوا تبغنا وشأنه، لأنه بدون التبغ لا يمكننا تحمل كل هؤلاء الأوغاد”.