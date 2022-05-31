المؤسسة الوطنية للنفط تطلق برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل | أخبار ليبيا 24

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أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة بإدارتي العامة لتنمية الموارد البشرية، و العامة للحاسب الآلي والإتصالات، صباح أمس الاثنين برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل.
وشمل البرنامج 23 من العناصر الوطنية من إجمالي 147 متقدما للبرنامج بعد اجتيازهم عمليات الاختبار والتقييم التي قامت بها شركة “ساب”.
وافادت المؤسسة عبر صفتحها على الفيسبوك أن البرنامج سيكون عن بُعد ويستغرق 12 أسبوعا، ويتوزع المتدربون على مجموعتين.
وستكون المجموعات الأولى في قاعات شركة سرت، والثانية في قاعات معهد النفط.
يأتي ذلك بمتابعة وتوجيه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله وبرعاية وتمويل شركة ساب العالمية .
وحضر عبر الدائرة المغلقة مدير إدارة تقنية المعلومات ناصر بازامة، ومدير إدارة التدريب بشركة سرت يونس بوحلفاية.
كما حضر المدير الإقليمي لشركة “ساب” جو نصار، والمشرف العام لبرامج التدريب بشركة “ساب” كالن الب.
وقدمت شركة “ساب” خلال الاحتفال، عرضا تقديميا لمحتويات البرنامج التدريبي ومراحله.
وأكد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبولعج، ضرورة تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالمؤسسة.
فضلا عن الدفع بالعناصر الشابة، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن للاستفادة من محتويات البرنامج.
واكدت المؤسسة ان البرنامج سيسهم في التحاقهم بشركات القطاع وتزويدهم بإلمام كافٍ بتطبيقات ساب الجاري استعمالها.
وقدم محمد أبولعج جزيل شكره لشركة سرت ومعهد النفط للتدريب والتأهيل على توفير الدعم اللوجستي لنجاح هذا البرنامج.
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