المنفي وسفير الجزائر لدى ليبيا يبحثان سبل إنجاز الانتخابات | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم أمس الأثنين مع سليمان شنين سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سبل حلحلة الأزمة الليبية السياسية الحالية.

في حين بحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً.

كما نوقشت سُبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأكد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دعم الجزائر قيادة وشعباً لمجهودات المجلس في تحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق متصل بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الإثنين مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال بديوان المجلس الرئاسي، مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

في حين أكد المنفي خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت تجاه الاستحقاق الانتخابي سواءً الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

في حين أشادت هورندال بدور الرئيس في المحافظة على الاستقرار والهدوء.

وأكدت على استمرار دعمها لخطوات المجلس الرئاسي.

وفي سياق متصل بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض الأحد. مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية.

في حين استعرض النايض وهورندال خلال لقاء مرئي سُبل تجاوز الأزمة السّياسيّة الحاليّة.

فضلا عن حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

في حين تم خلال لقاء التأكيد على ضرورة السّير قدماً في العمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والبرلمانيّة.

وبحث اللقاء النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة تكتّل إحياء ليبيا لتجديد الشّرعيّة سلميًّا.

وحول الانتخابات أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة الأحد أنه من المفترض أن تعقد جلسة لأعضاء المجلس بداية الشهر المقبل.