شركة الكهرباء توضح أسباب انقطاع الكهرباء على المنطقة الشرقية

أكدت اللجنة الإعلامية بالشركة العامة للكهرباء، بأن كمية العجز في المنطقة الشرقية لا تتجاوز “250 ميجاوات” وكل ما يشاع غير صحيح بأن العجز “600 ميجاوات”.

الشركة وفي بيان لها على “فيسبوك”، قالت إن خروج حقل غاز التحدي “الاستقلال” بكمية 60 مليون قدم مكعب والتابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، وذلك بسبب زيادة المتكاثف المصاحب للغاز والذي امتلأت بسببه الخزانات التابعة لشركة سرت للنفط وتصنيع الغاز.

وتابع البيان: كان من المفترض أن يتم فيه التنسيق بين شركة سرت لتصنيع النفط والغاز ، والمؤسسة الوطنية للنفط بوقت كافي لتفريغ هذه الخزانات، بجلب ناقلة إلى ميناء البريقة وتصديرها خارج البلاد، مشيرًا أن هذه الأمور التشغيلية ليس لها علاقة بإيقاف المواطنين تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي.

وأكد البيان: أن المسؤولية الكاملة في هذا الامر تقع على المؤسسة الوطنية للنفط ، وذلك لعدم إفراغ خزاناتها والتحجج بأعذار واهية ومحاولة لتسيس الامر للضغط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبه للضغط على المواطنين بفتح حقول النفط.

وطالبت شركة الكهرباء، المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة التحرك وجلب ناقلة لتفريغ خزانات المتكاثف وتصديرها خارج البلاد بأسرع وقت ممكن وعدم تسيس الامر لصالح حكومة عائلة الدبيبة منتهية الولاية ، الامر الذي تسبب في زيادة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.