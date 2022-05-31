الصغير: الدبيبة يتجه لتهريب الوقود عبر شركة ميد سكاي إلى مالطا

علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق ” حسن الصغير، على قرار حكومة الدبيبة؛ رقم (460) لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر بيع وقود الطائرات من شركة البريقة لتسويق النفط إلى كافة شركات الخطوط المحلية بسعر (1300) دينار كحد أقصى للطن الواحد.

وقال «الصغير»، في منشور له عبر فيسبوك، “بعد تهريب الوقود لتركيا عبر رحلة بحرية وهمية تذهب وتعود شبه فارغة من الركاب؛ الدبيبة يتجه لتهريب الوقود عبر ميد سكاي إلى مالطا”.

وتابع أن عملية التهريب تلك تتم “عن طريق صاحبها ملياردير الاعتمادات محمد الطاهر عيسى”، بحسب قوله.

وكان قرار الدبيبة الخاص بتحديد سعر وقود الطائرات، الذي صدر في 29 مايو، قد أكد على أن وزارة المواصلات تتولى مراجعة أسعار تذاكر السفر المحددة من قبل كافة شركات الخطوط الجوية الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.