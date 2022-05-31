المسماري: عمليات تمشيط واسعة للجيش لتأمين الحدود مع تشاد

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة، قيام قوات الجيش الوطني بعمليات تمشيط واسعة لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة مع دولة تشاد.

وأوضح المسماري في تصريحات لـ”الاتحاد”، أن اندلاع اشتباكات مسلحة في تشاد بالقرب من الحدود الليبية؛ دفع القيادة العامة لإرسال تعزيزات للتأمين، ومنع تسلل إرهابيين أو مجرمين إلى داخل الأراضي الليبية.

وأشار إلى صعوبة التضاريس الجغرافية في الجنوب الغربي في ظل الحدود المشتركة المفتوحة بين البلدين، لكن الوحدات العسكرية التابعة للجيش موجودة في القطرون ومرزق، وتقوم بواجبها في تأمين الحدود.

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