الوطني للأرصاد الجوية: درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا

طرابلس 31 مايو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء.

الملخص العام

تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة على معظم المناطق حيث تتراوح مابين(36-41)مْ, وتسجل تراجع من مساء يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب مابين (37-40)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وغات.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ. (وال _ طرابلس)

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