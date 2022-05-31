استمرار ارتفاع درجات الحرار على مناطق الجنوب ومعتدلة في الشمال الشرقي

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق غرب وجنوب ليبيا، بينما تكون معتدلة على اغلب مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على بعض مناطق الساحل.

درجات الحرارة القصوى: مرتفعة على معظم المناطق حيث تتراوح مابين(36-41)مْ, وتسجل تراجع من مساء يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد على الخليج إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ، وتكون على الواحات – جالو والجغبوب مابين (37-40)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على غدامس وغات.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42)مْ.

وفي نشرة الصيد البحري أكد المركز أنه لاتوجد تحذيرات وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

بينما تكون الريح شلوق إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

أما ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر والبحر هادئ الى خفيف الموج.

في حين درجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ والرؤيـة جيدة.

وعلى الساحل من الخليج إلى طبرق تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

في حين تكون الريح براني الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات.

بينما يكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

ويكون ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر. البحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (20 – 22) مْ والرؤيـة جيدة.