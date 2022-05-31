وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية يجري زيارة إلى بلديات منطقة الواحات

زار وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية ،فتحي التباوي، بلديات منطقة الواحات “جالو وإجخرة و اوجلة” وكان في استقباله عميد بلدية جالو، و عدد من الشخصيات والمسئولين بالبلدية.

وعقب الزيارة عقد الوزير اجتماعًا موسعًا ،بمقر ديوان بلدية جالو ضم كل عمداء بلديات الواحات والأجهزة الأمنية في منطقة.

وناقش الحضور العديد من الملفات وفي مقدمتها ملف الطريق الرابط بين إجدابيا ومناطق الواحات والجنوب الشرقي وملف الهجرة غير الشرعية و تفعيل مركز الايواء الواحات وسبل دعم مكتب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جالو.