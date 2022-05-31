تدارس سبل القضاء على ظاهرة التسول

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء محمود سعيد برئيس لجنة مكافحة التسول العميد مشعل اللموشي.

وأوضح بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أن الاجتماع حضره المندوب من جهاز الأمن الداخلي العميد عبد الناصر عطية والعضو من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد مصطفى المجراب والمندوب عن مباحث الجوازات النقيب نزار التويجري.

وشهد الاجتماع تقديم عديد المقترحات بشأن اتخاذ جملة من التدابير العاجلة للقضاء على ظاهرة التسول ومناقشة كيفية ترحيل المتسولين والتطرق إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية في أداء مهامها مع وجوب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لترحيلهم.

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