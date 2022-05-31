الدبيبة يفتتح معرض ليبيا بيلد الدولي 2022 للبناء والإنشاءات | أخبار ليبيا 24

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أفتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الاثنين ، معرض ليبيا بيلد الدولي 2022 للبناء والإنشاءات في دورته الثانية عشر ، والمقام على أرض معرض طرابلس الدولي ، بحضور عدد من الوزراء ، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدي ليبيا ، ومديري الشركات .

وتجول الدبيبة داخل أجنحة المعرض وإطلع خلالها على أخر تطورات وابتكارات شركات البناء والتشييد.

ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة كبرى من ليبيا متخصصة في مجال البناء والإنشاءات.

بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 95 شركة عالمية والتي منها 35 شركة من إيطاليا ، وأكثر من 29 شركة من تركيا.

فضلا عن أكثر من 10 شركات من مصر ، وأكثر من 10 شركات من تونس.

وفي سياق ليس ببعيد تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الإثنين بمعالجة خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة.

وصرح الدبيبة على فيسبوك :”ساءني خروج محطتي بنغازي والزويتينة عن الخدمة بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز”.

وتابع “هذا الأمر يرفع التحدي أمامنا ونحن نستقبل فصل الصيف بفقدان نحو 600 ميغا وات من الشبكة”.

وأكد رئيس الحكومة بالقول :”سوف نكثف العمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت”.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي ناشد الدبيبة بالتدخل بشكل عاجل بعد توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال.