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الشركسي: الدبيبة يريد الحصول على جزء من الغنيمة في أي صفقة سياسية قادمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لا يريد الشرعية، ولكن يريد أن يكون طرفًا في الصراع ليتحصل على جزء من الغنيمة له ولحاشيته في أي صفقة سياسية قادمة.

وقال الشركسي، في تصريحات صحفية: “حكومة الدبيبة ستنتهي على كل المستويات في يونيو المقبل، وسيُصر على البقاء، رغم علمه أنه بلا شرعية محلية أو دولية”.

وأضاف “الحكومة انتهت على مستوى الثقة من البرلمان في 24 ديسمبر الماضي، وستنتهي على مستوى شرعية ملتقى الحوار السياسي في الشهر المقبل”.

وتابع “مصير الدبيبة ومستقبله السياسي أو ترشحه للرئاسة يعتمد على أهليته العلمية وكيفية التأكد منها بعد ثبوت تزويره لها، وأتوقع رفض ترشحه نتيجة للتزوير السابق”.

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صحيفة الساعة 24

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