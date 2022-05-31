صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعمل من سرت

انطلقت أعمال اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المسؤولين بالمؤسسات السيادية في مدينة سرت.

وقال صالح خلال الاجتماع إن حكومة فتحي باشاغا المنتخبة من مجلس النواب يجب أن تعمل من مدينة سرت وأضاف أنه ستتم محاسبة من لا يتعاون مع حكومة باشاغافي مدينة سرت.

وأضاف أنه لا يمكن لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن تشرف على الانتخابات مبينا أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات.

وأضاف صالح: نعمل على صياغة دستور للبلاد وأن الدستور الجديد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه.

وشدد صالح على ضرورة ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة كما لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي صرف الأموال دون ميزانية مؤكدا أنه يتوجب على المصرف المحافظة على أموال المواطنين متهما حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة الليبية.

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب من المقرر أن يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد

وبين المريمي أن الاجتماع سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا وعمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن