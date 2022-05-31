مجلس النواب يعقد اليوم اجتماعا بمقر الديوان في مدينة سرت 

سرت 31 مايو 2022 م ( وال ) يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعا، بمقر ديوان المجلس في مدينة سرت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” .

و سيتم خلال الاجتماع تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م، المُقدم من الحكومة قبيل البث فيه من مجلس النواب.

وسيكون انعقاد جلسة المجلس، بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة مثل ( مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي _ هيئة الرقابة الإدارية_ ديوان المُحاسبة_ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط_ هيئة مكافحة الفساد ). (وال _ سرت)

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