المستشار صالح: عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضًا

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضًا في وجود حلول سياسية.

المستشار صالح، وخلال كلمته في اجتماع المنعقد في مدينة سرت، الخاص بالمؤسسات السيادية ورئيس الحكومة، أكد أن المجلس يعمل على صياغة دستور جديد للبلاد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه.

وشدد على ضرورة محاسبة كل من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية والفاسدون، والمستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات.

وأكد أن الحكومة الليبية الشرعية في البلاد ستمارس مهامها من سرت، ومن لا يتعاون معها سيحاسب.

وتابع المستشار: حكومة الدبيبة تبدد أموال الدولة ولا يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية ويجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية.