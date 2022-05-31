“أبو جناح” يتفقد مركز القلب بتاجوراء ويعقد اجتماعاً بحضور “شكشك”

زار رمضان أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ووزير الصحة المكلف، المركز الوطني لعلاج أمراض القلب – تاجوراء، لتفقد الأحوال الصحية للمرضى في أقسام الإيواء، والعناية، وغسيل الكلى.

وأوضح حساب وزارة الصحة على فيسبوك، في بيان، أن «أبو جناح» تجوّل داخل أقسام العناية والأشعة والطوارئ، واطّلع على سير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات التي يقدمها المركز.

وعلى هامش الزيارة، عقد أبو حناج اجتماعًا بحضور رئيس ديوان المحاسبة «خالد شكشك»، ومدير عام المركز «عبدالرووف فارس»، والطبيب الزائر «إبراهيم بدر» استشاري أمراض القلب والشرايين بكندا.

وتناول الاجتماع جملة من الملفات الهامة، أبرزها، صيانة محطات التحلية، وبعض الأقسام ووحدات العناية الفائقة، فضلًا عن دعم خدمات القسطرة العلاجية والتشخيصية وجراحة القلب المفتوح، واستكمال تنفيذ اتفاقية «نوڤك» بشأن إجراء جراحات قلب أطفال، إلى جانب صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الملتحقين مؤخرًا بالعمل في المركز.

وفي سياق متصل التقى وزير صحة حكومة الوحدة المؤقتة، عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتابع عمل أقسام المستشفى مع المسؤولين، وتفقّد السجلّات اليومية.

وأوضح «الوزير» أن هذه الزيارة تأتي حرصًا من وزارة الصحة على دعم الخدمات الطبية لمرضى القلب، وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء.