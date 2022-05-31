مؤسسة النفط وشركة ريبسول تؤكدان استئناف نشاط الحفر الاستكشافي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق الاستكشاف التعاقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وإدارة شركة ريبسول بمقر الشركة في مدينة مدريد الإسبانية التأكيد على التزام الشركة بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية وبما يتلائم مع ظروف المكامن وكذلك إلتزام شركة ريبسول بالإستثمار في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة وليبيا بصفة عامة.

وأكد صنع الله على العلاقة الإستراتيجية التي تربط الطرفين والاستمرار في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة.

‏‎ورافق رئيس مجلس الإدارة ابولقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج وخليفة عبد الصادق المستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية.

‏‎‏‏‎كما حضر الإجتماع عن شركة ريبسول كلاً من خوسيه كارلوس بيسينتي المدير الإقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا والبرازيل وسيموني شامانّا المدير التنفيذي لشركة ريبسول ليبيا ومهدي زايد صمامة نائب المدير التنفيذي لشركة ريبسول ليبيا.