الأمم المتحدة: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا

أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا، مارك أندريه فرانش، ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وشدد فرانش، خلال لقاء جمعه برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن هذا الاستحقاق يعد معلمًا بارزًا في رحلة تحقيق السلام والاستقرار، كما أنه السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي في ليبيا، بحسب قوله.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا قد شكت مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتقدمت الهيئة بالشكوى بسبب رفض وليامز التواصل مع الهيئة أو إشراكها في أي مؤتمرات لمناقشة العملية الدستورية في طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان: وليامز بصفتها المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ترفض التواصل مع الهيئة دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري.

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