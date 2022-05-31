صالح: لايجوز للمركزي صرف الأموال دون ميزانية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء. لايجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية.

وأضاف صالح. خلال الاجتماع الذي عقد في سرت بحضو ر رئيس الحكومة فتحي باشاغا. أنه يجب على الصرف المركزي المحافة على أموال الليبيين وعدم العبث بمقدراتهم.

وتابع رئيس مجلس النواب :”نعمل على صياغة دستور جديد وسيعرض للاستفتاء. ويجـب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية”.

وأكد صالح. أن عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون والاقتتال بات مرفوضا في وجود حلول سياسية، مشددًا على محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.

وكان رئيس مجلس النواب. وجه دعوة لأعضاء لجنة التخطيط والمالية بملجس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لعقد اجتماع الثلاثاء في سرت.

وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد لـ”أخبارليبيا24″ في وقت سابق إن هذا الاجتماع لبحث ومناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل الإثنين، وكان في استقباله رئيس الحكومة وبعض من وزراءه وعدداً من نواب مدينة سرت، وبدء المدعوين للوصول كذلك، لمناقشة الميزانية ومن ثم دعوة مجلس النواب لعرض الميزانية لاعتمادها.