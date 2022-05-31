الصغير: الدبيبة متشبث بالسلطة ويحاول تجييش الشارع لصفه

أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، أن الدبيبة يحاول إثارة البلبلة لقرب انقضاء خارطة الطريق الأممية نهاية يونيو المقبل، ومن ثم انتهاء أي كلام على تمتعه وحكومته بالشرعية محليًا أو دوليًا.

وقال الصغير في تصريح صحفي، إن اتهامات الدبيبة لمجلسي النواب والدولة بعرقلة الانتخابات محاولة جديدة لخلط الأوراق والتشبث بالسلطة.

وأضاف أن الدبيبة متشبث بالسلطة ويرفض الخروج منها، ويحاول تجييش الشارع لصف”، مردفًا أن واقع الحال يقول إن حكومته نفوذها منحصر بالعاصمة فقط.

وتابع: أن هجوم الدبيبة على المجلسين ليس جديدًا، بل هو مكرر منذ توافقهما على اختيار حكومة باشاغا، متابعًا أن تشكيك الدبيبة حول إنجاز توافق المجلسين في اجتماعات القاهرة هو تشكك يتواءم مع رغبته بالحكم إلى ما لا نهاية.

وأشار إلى أن ما يطرح حول أن مجمل المواد الدستورية التي تم التوافق عليها لا خلاف عليه غير صحيح، لافتًا إلى أن هناك مواد لم نقترب منها كونها وبنصها الدستوري ليست مواد خلافية، وبالطبع هي ضمن الـ137 مادة.

وختم الصغير موضحًا: ناقشنا أيضاً مواد أخرى كانت محل خلاف، ورأينا ضرورة تعديلها، وهو ما قمنا به وسط حالة من التوافق.