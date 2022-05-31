وزارة الصحة تبحث إجراءات زيادة مرتبات العامليين الإداريين

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، مع رئيس نقابة الإداريين فرع بنغازي وضواحيها، إدريس الدينالي، ومساعد رئيس النقابة سالم الشرع اليوم الثلاثاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن زيادة مرتبات العاملين الإداريين والعناصر التسييرية بقطاع الصحة، بعد تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن وكيل الوزارة أعرب عن مساندته للعاملين الإداريين والعناصر التسييرية في المطالبة بحقوقهم وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الشأن، والمتمثلة في مخاطبة مجلس الوزراء من أجل تضمين هذه الفئة ضمن القرار رقم 885، أو إصدار قرار جديد يتعلق برفع مرتبات العاملين الإداريين والعناصر التسييرية.

وثمّن ممثلا النقابة الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لضمان حقوق جميع العاملين بالقطاع، وأعربا عن تقديرهما لمساعي السيد الوكيل في هذا الشأن.