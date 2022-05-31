رئيس مجلس النواب يدعو الحكومة إلى بدء أعمالها من سرت

عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الوزراء فتحي باشاغا ونائبه علي القطراني وعدد من وزرائه، وعدد من المؤسسات السيادية والرقابية.

المستشار صالح، وخلال كلمة الافتتاحية في الاجتماع الذي دعا له بسرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة، أكد أنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة، داعيا إلى ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية.

وقال: “المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفردا”.

وأضاف: “على الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب الالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية”، داعيا إلى “وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي، مشيراً إلى اقتراح آلية لصرف العوائد النفطية وغير النفطية.

وطالب، النائب العام الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي.

وقال: “إن المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن”.

واقترح، العمل مؤقتا بنظام الحكم المحلي، مشيراً إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية، مطالباً الحاضرين “بتقديم ما يتوصلون إليه اليوم أو في الأيام المقبلة إلى رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن”.

ودعا، الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.