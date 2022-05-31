قشوط: “قيس سعيد” رجل شجاع يدافع عن سيادة وطنه فهل نتعلم منه؟

قال محمد قشوط، المحلل السياسي، إن “الرئيس التونسي قيس سعيد يقرر طرد لجنة البندقية التابعة للإتحاد الأوروبي ويطالبهم بالمغادرة فوراً”.

وأضاف “قشوط”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن ذلك القرار جاء

“لأنهم لم يعد مرغوباً فيهم بسبب تدخلهم في شؤون الدولة التونسية بعد التقرير الصادر عنهم واصفين كل الإجراءات التي الرئيس غير قانونية”.

وأردف أنه “في تونس أصبح هناك رجل شجاع يحكم مدافعاً عن سيادة وطنه معتبراً أن أول خطوات الخروج من الأزمة هى إيقاف التدخلات الخارجية وطرد كل بعثة ومنظمة تحشر نفسها في الشأن الداخلي “.

وختم متسائلًا؛ “فهل يستفيد ويتعلم كل من في المشهد عندنا في ليبيا؟ “.