تغيب رؤساء المؤسسات السيادية عن اجتماع الحكومة والبرلمان

تغيب عدد من رؤساء المؤسسات السيادية عن الاجتماع المنعقد الثلاثاء في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة سرت.

وذكرت مصادر صحفية أن قائمة المتغيبين ضمت محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس هيئة الرقابة الادارية سليمان الشنطي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، دون توضيح الأسباب، بعد أن وجهت لهم الدعوة الحضور جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وعدد من وزرائه، فيما لم تتضمن الدعوة إشارة إلى أي تفاصيل عن بنود الاجتماع.

جديرٌ بالذكر أن المتغيبين عن جلسة سرت الثلاثاء شاركوا في اجتماع مشابه برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمدينة طرابلس، قبل أيام؛ لمناقشة فرص تحقيق أعلى معدلات الشفافية فيما يتعلق بإيرادات وإنفاق الدولة.

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